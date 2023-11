Napoli, Garcia: "De Sanctis fu uno dei pilastri del mio spogliatoio alla Roma. Sarà un grande piacere rivederlo"

Domani alle ore 15 andrà in scena il derby campano tra Salernitana e Napoli, valido per l'undicesima giornata di Serie A. In questo match ci sarà anche un po' di Roma, infatti si rincontreranno Rudi Garcia (attuale allenatore dei partenopei) e Morgan De Sanctis (ds della Salernitana). I due lavorarono insieme nella Capitale dal 2013 al gennaio del 2016 e il tecnico francese ha ricordato in conferenza stampa l'ex portiere giallorosso con grande affetto. Ecco le sue dichiarazioni: "Domani ritroverò De Sanctis che apprezzo moltissimo, è stato uno dei pilastri del mio spogliatoio alla Roma. Ho sempre saputo che sarà un grande dirigente, durante i 90' saremo avversari ma sarà un grande piacere rivederlo".