PORETCAST - Paolo Maldini, leggenda del Milan, è stato invitato come ospite al podcast condotto da Giacomo Poretti e ha raccontato numerosi aneddoti sui suoi compagni di squadra in Nazionale, tra cui Francesco Totti. Ecco le sue parole: "Noi calciatori siamo dei matti che si riescono a controllare. Per fortuna le cose che succedono restano nello spogliatoio. Un ricordo? In Nazionale Ferrara, Di Livio, Totti erano 'cazzari' veri. Ancelotti invece davvero simpatico, con la battuta sempre pronta".