Alle 20:45 il Portogallo scenderà in campo per affrontare il Liechtenstein nel match di qualificazione agli Europei. La squadra portoghese è una delle sei squadre del Gruppo J. Non sarà presente dal primo minuto di gioco il portiere della Roma Rui Patricio: il c.t. della Seleçao ha scelto di puntare su José Sá.