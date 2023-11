Lancio di fumogeni, qualche bottiglia lanciata contro i poliziotti schierati in ordine pubblico e un tifoso laziale che si ferisce a una mano con un petardo che aveva tentato di lanciare. Il derby capitolino, che non ha regalato emozioni sul campo, è stato mite pure fuori. Tre denunciati per possesso di fumogeni il bilancio dei disordini quasi inesistenti.

(Adnkronos)