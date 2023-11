Lazio, Patric: "Abbiamo avuto tantissime occasioni per vincere il derby. La marcatura su Lukaku? Io e Romagnoli siamo stati bravi"

RADIO RADIO - Patric, difensore della Lazio, ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica della Capitale e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla marcatura nei confronti di Romelu Lukaku durante il derby. Ecco le sue parole.

Com’è Lukaku visto da vicino? Praticamente non gli hai fatto toccare un pallone…

"Penso che su Lukaku siamo stati bravi sia io che Romagnoli, a parte i primi 15 minuti abbiamo fatto un’ottima gara a livello difensivo. Il derby rappresenta molto per il nostro popolo. Un peccato che non lo abbiamo portato a casa perché abbiamo avuto tantissime chance di vincere".

