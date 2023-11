Lazio-Feyenoord: problema al ginocchio per Zaccagni. Fastidio al bicipite femorale per Luis Alberto

Nel corso del primo tempo di Lazio-Feyenoord Mattia Zaccagni ha accusato un problema al ginocchio. L'esterno ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino al 63', quando ha lasciato il posto a Pedro. Zaccagni è uscito dal campo molto lentamente e una volta arrivato in panchina ha scosso la testa, con lo staff medico biancoceleste che ha messo una borsa del ghiaccio sul ginocchio del giocatore.

Problemi anche per Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo si è accasciato a terra nel finale del secondo tempo per un problema al bicipite femorale, rimanendo in campo fino al triplice fischio per non lasciare i suoi in 10. Le sue condizioni sono quindi da monitorare in vista del derby di domenica contro la Roma.