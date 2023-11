Questa sera alle 21, la Lazio ospiterà il Feyenoord in Champions League dopo la sconfitta rimediata a Rotterdam. Trasferta vietata, in teoria, per i tifosi olandesi che hanno comunque raggiunto la capitale e ci tenevano a farlo sapere al punto da pubblicare una storia dal loro profilo Instagram in cui immortalano il Colosseo e scrivono: "Ciao, eccoci di nuovo qui".