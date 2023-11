La Roma contro la violenza sulle donne: Cristante presente all'evento a Palazzo Chigi

A Palazzo Chigi per l'evento contro la violenza sulle donne è presente anche Bryan Cristante. "Non sei sola, chiama 1522", è questo lo slogan utilizzato per dire basta alla violenza sulle donne. Presenti molti campioni dello sport, per la Roma c'era il numero 4, per la Lazio invece Romagnoli.

Un'altra iniziativa del club giallorosso è stata annunciata da Francesco Mignucci, del settore marketing dell'AS Roma, ai microfoni di tag24.it: "Amami e Basta sarà partner di un evento grazie alla donazione della maglia di Lukaku e Dybala al Centro Federale FIB Bocciodromo di Roma alla presenza delle istituzioni. Il ricavato andrà alla Casa Internazionale della Donna, siamo molto felici di contribuire e di continuare a farlo".

(tag24.it)

