Klopp su tutte le furie contro Taylor: "Ho meritato tanti cartellini ma questo proprio non lo capisco"

Ancora guai firmati Antony Taylor. Questa volta a farne le spese è stato l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, che sfidava il Luton. Klopp è stato ammonito per aver richiesto un calcio di rigore. In conferenza stampa ha commentato poi il comportamento di Taylor, che ricopriva il ruolo di quarto uomo. Queste le sue parole: "In vita mia mi sono meritato tanti cartellini per il mio comportamento in panchina, ma questo non l’ho proprio capito. Dovrei chiedere a Taylor… Perché? Stavo parlando con il guardalinee e questa cosa a Taylor non deve essere piaciuta. Sono rimasto davvero sorpreso quando mi ha mostrato il cartellino giallo".