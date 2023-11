Juventus-Inter: 171 tifosi sottoposti a Daspo per cori e ululati razzisti a Lukaku

L'ultimo Juventus-Inter con Lukaku in maglia nerazzurra fu contraddistinto dagli insulti razzisti arrivati all'attaccante belga. 171 tifosi sottoposti a Daspo, questa la decisione della Questura di Torino, in seguito all'inchiesta condotta dalla Digos, che ha utilizzato filmati e immagini per individuare i responsabili: "Sono 171 i tifosi della Juventus che saranno sottoposti al provvedimento Daspo dalla Questura di Torino. È il risultato dell'inchiesta della Digos del capoluogo piemontese, nell'ambito del contrasto alla discriminazione razziale nello sport, un lavoro imponente fatto attraverso audio e filmati che ha permesso di individuare chi durante Juventus-Inter, giocata all'Allianz Stadium lo scorso 4 aprile nella semifinale di Coppa Italia, lanciò dal primo anello della Curva Sud cori e ululati indirizzati al giocatore nerazzurro Lukaku. A quanto si apprende, gli insulti a sfondo razzista vennero lanciati da 250 persone".

C'è però una novità per due tifosi piemontesi di 23 e 29 anni. Entrambi, infatti, giocano nei dilettanti, in particolare nel campionato di terza categoria. Con il Daspo i due, oltre a non poter più entrare negli stadi, non avrebbero più potuto allenarsi e giocare a calcio nelle serie minori.

I legali dei due ragazzi, però, hanno presentato un'istanza alla Questura di Torino per quanto riguarda il permesso di giocare nelle competizioni minori regolamentate dal Coni. Istanza che è stata accolta: i due potranno così accedere agli impianti sportivi esclusivamente al fine di svolgere gli allenamenti e le partite ufficiali.