Instagram, De Rossi in vacanza negli Stati Uniti: l'ex centrocampista assiste allo spettacolo di stand-up comedy di De Carlo (FOTO)

Daniele De Rossi sta trascorrendo le vacanze negli Stati Uniti e, come svelato su Instagram, ne ha approfittato per assistere allo spettacolo di stand-up comedy di Francesco De Carlo, andato in scena a New York. "Nella foto uno dei più forti centrocampisti della storia del calcio e Daniele De Rossi. Giuro che è venuto a vedere lo spettacolo al Comedy Cellar. Sei una leggenda, Daniè", la didascalia che accompagna il selfie pubblicato su Instagram dal comico.