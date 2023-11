Il grande gesto di Azmoun: pagherà tutte le spese di partecipazione al campionato di una ciclista iraniana

Grande gesto dell'attaccante iraniano Sardar Azmoun, attualmente impegnato con la propria nazionale. Il giocatore infatti ha deciso di pagare tutte le spese di partecipazione (dal viaggio all'alloggio) della ciclista connazionale Parisa Majnouni ai prossimi campionati di gran fondo, che si terranno in Danimarca nel 2024. Un bellissimo gesto commentato così dalla ciclista: "Il prezzo per partecipare a queste competizioni è molto alto. Senza l’aiuto di Azmoun non ci sarei riuscita. Ringrazio Azmoun per il supporto, senza di lui non avrei potuto partecipare".