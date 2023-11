Il chiarimento tra Totti e Spalletti da Fiorello. Il CT: "Francesco sto bene, ora che ti sento anche meglio"

RAI 2 - Nella 1ª puntata della nuova stagione di Viva Rai 2, Francesco Totti è stato ospite di Fiorello. Lo showman ha deciso di chiamare in diretta Luciano Spalletti per fargli salutare il suo ex giocatore. Ecco il breve dialogo avvenuto tutto in diretta:

Fiorello: “Pronto Luciano? Qui con noi abbiamo Francesco Totti, ce l’hai presente?”

Spalletti: “Totti ce l’ho presentissimo, era un falso nueve e anche un 10”.

Totti: “Ciao mister, come stai?”

Spalletti: “Sto abbastanza bene, ora che ti sento anche meglio”.

Totti: “Ora verrà a Roma e penso ci rivedremo”.

Spalletti: “Sarebbe bello se venisse insieme a me a trovare questi amici in comune al Bambin Gesù. Mi sembrerebbe brutto andare solo io e lui soltanto, meglio donare quel momento lì a tanti bambini, con le emozioni che abbiamo condiviso con la Roma”.