IFAB: al via la sperimentazione delle espulsioni a tempo (COMUNICATO)

L'International Football Association Board (IFAB) ha annunciato alcune novità che potrebbero rivoluzionare il calcio e tra queste c'è anche la sperimentazione delle espulsioni a tempo in seguito a proteste o a infrazioni di gioco specifiche. Ecco il comunicato ufficiale: "Nel corso del Business Meeting annuale (ABM) tenutosi oggi a Londra, presieduto da Ian Maxwell, amministratore delegato della Federcalcio scozzese, l'IFAB si è concentrata sulle misure per migliorare il comportamento dei calciatori e aumentare il rispetto per gli ufficiali di gara.

L'ABM ha sostenuto una proposta di sperimentazione in base alla quale solo il capitano della squadra potrà avvicinarsi all'arbitro in alcune situazioni di gioco importanti. Inoltre, è stato convenuto che le espulsioni temporanee per proteste e infrazioni di gioco specifiche dovrebbero essere sperimentate ai livelli più alti dopo la loro implementazione con successo nel calcio minore. Verranno ora sviluppati protocolli e un sistema per la sperimentazione". [...]

(theifab.com)

