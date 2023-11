Guerrero: "Mourinho tratta molto bene mio figlio. Roma per lui è un'esperienza positiva"

AS.COM - L'ex stella dell'Athletic Bilbao Julen Guerrero ha rilasciato un'intervista esclusiva al sito spagnolo, parlando tra le altre cose della stagione di suo figlio nella Roma Primavera e del suo rapporto con José Mourinho. Queste le sue parole:

Suo figlio Julen Jon, che ha disputato un’ottima stagione con l’Amorebieta, è di proprietà del Real Madrid e attualmente gioca in prestito alla Roma. Come si trova in Italia e come vede questa esperienza?

"Beh, la verità è che è buona. È un’esperienza positiva, buona. Si va in un altro Paese, è un’altra forma di calcio, un altro modo di lavorare. Si vive anche un’esperienza per conto proprio, che ti aiuta anche a livello personale. Credo che in questo caso si tratti di un’esperienza molto proficua. E in questo senso, sta lavorando giorno per giorno, cercando di continuare a crescere, che è l’obiettivo".

Ha avuto modo di allenarsi con Mourinho?

"Sì, si è allenato diversi giorni, la verità è che lo ha trattato molto bene. Da quello che mi dice, accoglie molto bene i giovani, cerca di aiutarli e, beh, tutta l’esperienza che accumulerà allenandosi con lui e con i giocatori della prima squadra gli sarà utile".

Di solito va a trovarlo a Roma?

"Sì, di solito vado ogni quindici giorni, ogni tre settimane, cerco di andare a passare due o tre giorni con lui".

