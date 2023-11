Gsa Roma C8, i giallorossi tornano al successo: netto 7-1 al San Filippo Neri

Riparte con una vittoria il cammino in campionato della GSA Roma Calcio a 8. La squadra di mister D'Amora si impone per 7-1 con il San Filiippo Neri in un match senza storie. In vantaggio 2-1 nel primo tempo grazie ai primi due gol di Valentini, nella ripresa i giallorossi dilagano con il terzo gol del mancino ex Frosinone, e alla successiva tripletta di bomber Cioffi. Una coppia offensiva che quindi torna a far sorridere il presidente Villani e che conferma la bontà del lavoro svolto fino ad oggi dalla società.