'Globe Soccer Awards 2023': la Roma tra le 20 squadre candidate a 'club dell'anno'

La Roma è tra le candidate al premio di 'club dell'anno' per i 'Globe Soccer Awards 2023'. La nomination è stata ufficializzata oggi tramite i canali social con il club giallorosso, finalista di Europa League, tra le 20 squadre candidate. Ci sono, tra le italiane, anche l'Inter arrivata in finale nell'ultima Champions League, e il Napoli campione d'Italia.

? #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR are: pic.twitter.com/HQs6yDbkIz

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023