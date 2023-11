FOTO - Roma-Ajax, striscione dell'AIRC in onore di Giulia Cecchettin: "L'amore vero non uccide...basta"

Presa di posizione dei tifosi della Roma presenti al Tre Fontane per seguire il match fra le giallorosse di Alessandro Spugna e l'Ajax, gara valevole per la fase a gironi della Women's Champions League. Il messaggio dell'AIRC in onore di Giulia Cecchettin è il seguente: "L'amore vero non uccide...basta! Ciao Giulia".