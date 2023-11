Dopo le anticipazioni sulla prima e la terza maglia della stagione 24/25 firmata Adidas, il sito Footy Headlines ha lanciato un'indiscrezione sulla terza divisa della prossima stagione. Tornerà il kit blu navy che non appariva sulle maglie giallorosse dalla stagione 20/21. Il design e il colori, che dovrebbero essere giallo arancione e rosso, non sono ancora noti, e nemmeno il logo che verrà utilizzato. Sarà in vendita da agosto 2024.

(footyheadlines.com)

