Fiorentina, Milenkovic: "Vogliamo ripetere il trionfo della Roma in Conference. La vittoria ha avuto un impatto enorme sul club e sui tifosi"

MOZZARTSPORT.COM - Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al portale serbo e tra i vari temi trattati ha parlato anche della vittoria della Roma in Conference League. Il calciatore della Viola ha infatti ammesso di voler replicare l'impresa europea dei giallorossi e, dopo aver perso in finale nella scorsa stagione, proverà a conquistare il titolo nell'annata attuale. Ecco le sue parole: "In Europa l'obiettivo è vincere la Conference League, anche se ci sono molte squadre migliori rispetto allo scorso anno. Per me questa competizione è un fondamentale. Guardate la vittoria della Roma, l'impatto di quel trionfo è stato enorme sul club, sui tifosi, sull'entusiasmo... Il nostro obiettivo è ripeterlo".

