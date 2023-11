EXPO 2030, il comitato a Lotito: "Le nostre trattative hanno mirato a livelli più alti”

Dopo le dichiarazioni di questa mattina di Claudio Lotito riguardanti la mancata sponsorizzazione di EXPO 2030 verso la Lazio: "Nessuno mi ha inviato il logo di Roma Expo 2030. Li ho chiamati quattro volte, nessuno mi ha risposto. Mica posso mettere un marchio senza l’autorizzazione. Qualcuno non ha voluto, forse per non alimentare la polemica con la Roma". Il comitato dell'organizzazione ha risposto al patron biancoceleste, come riporta il sito del quotidiano: “Le nostre trattative hanno mirato ai livelli più alti del calcio italiano”. EXPO 2030 ha dunque virato su sponsorizzazioni di maggior attrattiva come ad esempio la nazionale italiana di calcio. Iniziativa che partirà già da stasera.

(repubblica.it)

