Esposito: "Lukaku grande persona. Addio all'Inter? Avrà avuto le sue motivazioni" (VIDEO)

SPORT MEDIASET - Sebastiano Esposito, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista al canale Instagram del sito e tra i vari temi trattati si è soffermato su Romelu Lukaku, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter. Ecco le sue parole.

Avevi un grande rapporto con Lukaku: sei rimasto stupito dell'addio all'Inter?

"Non ne sapevo niente, era sotto i riflettori di tutti per la scelta da fare. So le dinamiche del mercato e non l'ho voluto disturbare, probabilmente non mi avrebbe detto nulla. Ha fatto le sue scelte e avrà avuto le sue motivazioni, per me è una grande persona. Mi spiace non sia più all'Inter, il calcio è questo, il mercato offre soluzioni e ognuno prende le sue decisioni e sposa i progetti che vuole".