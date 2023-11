Draghi: "La Roma degli anni '80 era una bella squadra, purtroppo vinceva sempre una certa squadra di Torino"

L'ex Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione del libro di Aldo Cazzullo "Quando eravamo padroni del mondo", tenutasi nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma. L'ex presidente ha parlato, tra le altre cose, della Roma calcistica e del suo tifo per i colori giallorossi. Queste le sue parole: "La Roma era forte, non parlo solo dello scudetto ma era proprio una bella squadra. Purtroppo vinceva sempre una certa squadra di Torino. Quando ero piccolo passavamo per strada molti più tempo di quanto possiate immaginare. Vivevo la città e conoscevo le entrate dei palazzi. Era una Roma che mi è rimasta nel cuore. Sono andato via e tornato tanti anni dopo. Ora è una Roma diversa. Era dinamica anche socialmente, la capitale del mondo".