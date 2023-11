Di Carlo (agente FIFA): "Skorupski non era pronto per la Roma, ha dovuto fare un passaggio intermedio"

SPORTITALIA.IT - Gianluca Di Carlo, agente FIFA e intermediario, ha rilasciato un'intervista al sito dell'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato sul trasferimento di Lukasz Skorupski alla Roma avvenuto nell'estate del 2013. Le sue parole: "Alcuni dei giocatori che diventano importanti in Polonia, quando arrivano qui poi non sono immediatamente pronti. Ad esempio quando la Roma prese Skorupski, lui era titolare nell'Under 21 e nel suo club. Arrivando in giallorosso chiaramente non trovava spazio all’inizio. Ha dovuto fare un passaggio intermedio ed oggi è un portiere da prima squadra, sta facendo la sua carriera. Tanti giocatori da giovani devono fare questo step, magari in Serie B".

