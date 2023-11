Di Biagio e il cucchiaio di Totti contro l'Olanda: "Un mese prima mi disse che avrebbe fatto lo scavetto" (VIDEO)

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Luigi Di Biagio, ex centrocampista della Roma, è intervenuto durante la trasmissione ‘L’ascia raddoppia’ e tra i vari temi trattati ha svelato un retroscena sul famoso cucchiaio di Francesco Totti contro l'Olanda nella semifinale di EURO 2000. Ecco le sue parole: "Quando Totti si incammina per andare a tirare il calcio di rigore eravamo tutti abbracciati, avevo vicino Paolo e Fabio e dissi loro: 'Guardate che la scava' Mi risposero: 'Ma che sei matto!'. E alla fine l’ha scavata. Quindi in quel momento sono venuti a saperlo un po’ tutti quanti. Non potevo dirlo prima perché Francesco me lo disse da un mese: 'Mi raccomando non parlarne con nessuno sennò poi…'. La cosa nasce dal fatto che tutti i portieri in quel periodo volevano fare la parata del secolo sotto l’incrocio, tuffandosi a destra e a sinistra. Così Totti ha pensato di tirare al centro, di scavarla, di fare un gol facile. La raccontano sempre un po’ confusa. È successa quella cosa ma non è mai stata raccontata in maniera perfetta".