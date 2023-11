Derby, Abodi: "Antisemitismo? Pericolo c'è sempre, è un tema culturale che va superato"

"Pericolo antisemitismo per il derby di Roma? Mi auguro di no. Il pericolo c'è sempre, non soltanto durante la partita. Tanto più di questi tempi vediamo che il pericolo si manifesta nelle città, con comportamenti e con anche scritte, quindi c'è un tema culturale che evidentemente va superato. Pensavamo che fosse un tema che potevamo lasciarci dietro le spalle e invece va affrontato e presidiato sistematicamente, investendo nella cultura, sull'educazione, sull'informazione, quindi lavorando nelle scuole e intervenendo dove necessario perché non avvenga o comunque non ci sia un senso quasi di normalità o di impunità". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della cerimonia di consegna dei diplomi del Master Sbs sul derby.