Decreto crescita, Marotta: "Così Mourinho è potuto tornare in Italia. Senza sarà impossibile riportare anche De Zerbi in A"

La scelta del Governo di far cadere il Decreto Crescita non è accolta favorevolmente dal mondo del calcio, come fa sapere anche Marotta che all'evento "RCS Sport Industry Talk" ha parlato così: "Strumento importante anche per gli allenatori, non a caso Mourinho, che ha rigenerato un po' il mondo Roma quantomeno come attrattiva, è oggetto di Decreto Crescita. Noi abbiamo un bravissimo allenatore a mio giudizio, che è De Zerbi, che se immaginiamo oggi di riportarlo in casa, per quello che guadagna, senza Decreto Crescita non ci riusciremmo".

