"Da Baffo": la carne più buona di Roma ti aspetta! Non perderti i menù fissi a soli 25€ e 28€

Sei un amante della carne e cerchi il posto giusto dove gustarla? Vieni a provarla al ristorante “Da Baffo”, una bisteccheria specializzata nella cucina di carni alla brace (ben 16 tipi provenienti da tutto il mondo!).

Situato in Via dei Fulvi 8, vicino alla Metro Porta Furba a Roma, lo storico locale ti offre la migliore esperienza culinaria con la carne più succulenta e saporita della città.

“Da Baffo” ha ideato una splendida promozione per tutti i clienti: ora puoi scegliere tra due menù fissi tutto compreso a soli 25€ e 28€. E non finisce qui: nel prezzo è incluso anche da bere! Un'offerta da non perdere.

Vieni “Da Baffo”, nell’unica sede a Via dei Fulvi, 8 - METRO Porta Furba. I posti sono limitati! Prenota subito il tuo tavolo chiamando o con un messaggio WhatsApp al numero 329 626 1635. Non te ne pentirai!!!