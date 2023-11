Caso rapporti Juventus-agenti: 11 procuratori a processo per contratti fittizi e corrispettivi inesistenti

Undici agenti di calciatori andranno a processo, dal prossimo 22 dicembre, davanti alla giustizia sportiva, per contratti di mandato fittizi e corrispettivi per affari inesistenti. Sarà infatti la commissione federale che si occupa dei procuratori a giudicare i singoli casi. Si tratta del secondo filone sportivo, figlio dell'inchiesta 'Prisma' della procura di Torino (poi passata a Roma per competenza dopo la decisione della Cassazione) sulle presunte plusvalenze ad hoc e manovre di bilancio partita dai controlli di Consob e Covisoc su diverse operazioni della Juventus (tra gli imputati l'ex presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved). E proprio sui presunti rapporti con la società bianconera gli 11 procuratori saranno ascoltati prima di Natale dai commissari federali.

(ANSA)