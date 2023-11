Campo Testaccio, domani alle 10.00 la pulizia organizzata dal Roma Club dell'omonimo quartiere

E' in programma domani mattina alle 10.00 la pulizia di Campo Testaccio, iniziativa promossa dal Roma Club dell'omonimo quartiere per restituire dignità allo storico campo dove la Roma ha giocato dal 1929 al 1940. Nel messaggio diramato tramite i canali social del Roma Club si legge quanto segue:

"Venerdì 3 Novembre dalle ore 10 il Roma Club Testaccio, supportato dall'AS Roma opererà una pulizia del Campo che "C'ha tanta gloria" ma che da troppo tempo è in abbandono. Lo sfalcio continuerà fino a mezzogiorno. Un modo per prendersi cura non solo simbolicamente di qualcosa che è nel dna della Roma e di Roma."

Proseguirà poi nel pomeriggio dalle ore 16.00 presso la Chiesa Santa Maria Liberatrice a Don Bosco il torneo per bambini dove sarà presente la mascotte Romolo. Interverranno anche AS Roma, Comune di Roma e Municipio I.