Alla vigilia della sfida contro il Torino, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa del suo futuro, con il suo nome accostato anche alla Roma per un possibile dopo Mourinho: “Sul mio rinnovo ho già detto molto, non è la mia priorità oggi. Penso al Torino, una bella partita da affrontare in uno stadio pieno nonostante l’orario e il freddo”.