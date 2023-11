Tegola per il Bologna. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club felsineo: "Gli esami cui è stato sottoposto Jesper Karlsson hanno evidenziato una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero di 5-6 settimane." Il calciatore è quindi fortemente in dubbio per la gara del "Dall'Ara" contro la Roma, in programma domenica 17 dicembre alle ore 18:00.