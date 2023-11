Brutta sorpresa in Belgio, sui campi del Lierse, a Kessel, dove sono installate una serie di gigantografie dei calciatori che sono cresciuti nella società, tra cui Romelu Lukaku. E proprio l'immagine dell'attaccante della Roma, insieme alle altre, è stata rovinata da alcuni vandali che si sono introdotti nel centro sportivo e hanno tagliato le rappresentazioni, come si vede in foto.

(rtv.be)

