Tuffo nel passato per Batistuta: il 'Re Leone' segna un super gol nella partita di beneficienza per la Toscana (VIDEO)

Omar Gabriel Batistuta non perde il vizio. L'ex centravanti della Roma ha preso parte alla partita di beneficienza “Metti in campo il cuore” tra Nazionale Cantanti e Campioni del Cuore del Movimento Shalom, organizzata per la raccolta fondi per le popolazioni toscane colpite dall'alluvione. Il 'Re Leone', accolto tra gli applausi, ha dato spettacolo nella squadra dei cantanti e ha realizzato un super gol calciando di destro sotto l'incrocio dei pali senza lasciare scampo al portiere avversario.





