AS Roma, primi rumors sulla maglia away 2024/25: il colore è il bianco argentato, presenti delle fiamme arancioni (FOTO)

L'Adidas è già al lavoro per realizzare le maglie della Roma per la stagione 2024/25 e in queste ore sono spuntati i primi rumors. Secondo quanto riportato dal sito specializzato, la maglia away sarà bianca argentata e dovrebbe avere un motivo che richiama le fiamme e i graffiti di strada. I colori della maglia, da quanto si legge, dovrebbero essere bianco argentato, arancione fluo e rosso pompeiano. Il Lupetto di Gratton dovrebbe essere arancione su sfondo rosso, mentre le tre strisce presenti sulle spalle solamente arancioni. Il colletto avrà una scollatura a V. Il progetto è basato sul bozzetto realizzato da "Al Circo Massimo".

(footyheadlines.com)

(FOTO sito footyheadlines.com)