Argentina nella bufera: presunto party dopo l'Uruguay, Dybala e Paredes tra i presenti

La nazionale argentina è nel caos in seguito ai rumors riguardanti un presunto party a cui avrebbero partecipato alcuni calciatori tra cui Paulo Dybala e Leandro Paredes. A svelare la festa sarebbe stata la modella e influencer Carmela Castro Ruiz, la quale ha pubblicato su Instagram alcuni messaggi privati in cui si legge: "Evento Argentina: Partita post nazionale. Ho bisogno di modelle belle ed eleganti di Buenos Aires, Argentina o dintorni. Si pagano costo del volo + 1500'".

La vicenda è stata commentata anche da Camila Galante, moglie di Paredes, la quale è stata contattata dalla giornalista per messaggio Mariana Brey: "Mi sembra tutto molto bizzarro. Queste ragazze cercano la fama e non la troveranno, mi fido di mio marito. Vogliono solo rovinare la famiglia e l’immagine delle persone. Non mi farò prendere in giro. Mi prendo cura della mia famiglia e se devo difendere Leandro, lo farò. Ma tutto ciò che sta accadendo è molto bizzarro".

(Socios del Espectaculo)