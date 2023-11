Arabia Saudita, Emenalo (direttore Pro League): "Continueremo a cogliere ogni possibilità per portare le persone più talentuose qui"

La Pro League saudita punterà a giocatori "di altissimo livello" nelle prossime finestre di mercato. Lo ha detto il suo responsabile del reclutamento della Lega calcio saudita. Secondo la Fifa, i migliori club dell'Arabia Saudita hanno speso 869,2 milioni di dollari per attirare talenti dall'estero in estate. Questa cifra avrebbe potuto essere ancora più alta se le offerte delle squadre saudite per l'attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe e l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah fossero state accettate.

Michael Emenalo, direttore del calcio della lega e responsabile del Player Acquisition Center for Excellence (Pace) del paese, ha ammesso che la lega saudita ha "lavorato in modo aggressivo" nella finestra estiva di mercato e che l'attenzione è ora rivolta a giocatori di alta qualità. "Spero che la finestra di mercato di gennaio non sia molto impegnativa, perché penso che il lavoro svolto sia stato piuttosto interessante e aggressivo e che la maggior parte dei club, credo, abbiano ciò di cui hanno bisogno", ha detto l'ex direttore tecnico del Chelsea in un'intervista con il team media interno della lega. E si spera che ora l'attenzione si rivolga al lavoro all'interno delle strutture di allenamento per migliorare questi giocatori e avere il tempo di adattarsi ed esibirsi al meglio in campo. "Ora, qualunque ulteriore miglioramento dobbiamo apportare, a qualsiasi club, con il tempo a disposizione e la preparazione, crediamo che saranno aggiunte di altissimo livello. Continueremo a sostenere e a cogliere ogni opportunità che abbiamo per portare persone più talentuose possibile che vogliono venire nel Regno dell'Arabia Saudita che è aperto agli affari".

I club sauditi sono sempre stati tradizionalmente uno dei migliori reclutatori di talenti in Asia, ma l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte di Al Nassr nel gennaio di quest'anno ha segnato un cambio di marcia e ha aperto la strada ad altre superstar per unirsi al campionato. Neymar, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Ruben Neves e Sadio Mane sono tra i grandi nomi che si sono successivamente trasferiti in estate. Emenalo ha aggiunto: "Questi ragazzi sono stati i migliori interpreti per molto tempo nel nostro settore. Siamo molto, molto fortunati ad averli. Ho sempre spiegato, in privato e in pubblico, che i calciatori di altissimo livello sono artisti incredibili e unici, e quello che possono fare lo puoi solo sognare finché non provi a farlo, quando ti rendi conto di quanto sia difficile. Quei ragazzi sono artisti eccezionali e con il passare del tempo gli artisti saranno molto apprezzati e copiati dai giovani del paese e questo sarà per il bene di tutti".