Zazzaroni: "Le parole di Mourinho dopo Inter-Roma sono un attacco alla società che non lo tutela mai"

RADIO 24 - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto all'emittente radiofonica durante la trasmissione 'Tutti Convocati' e si è soffermato sul rapporto tra José Mourinho e la società. Ecco le sue parole: "Quello che Mou ha detto nel post partita era un grande attacco indiretto alla società che non lo tutela mai, non è presente. Mourinho deve fare tutto ma non ha toccato palla sul mercato. Ma non fosse stato per lui, Lukaku non sarebbe venuto alla Roma e lo ha detto il giocatore stesso. A José basterebbe avere i giocatori che chiede, mi dà fastidio l'idea che gira che sia solo un comunicatore. Ma come si fa a dirlo con tutti quei titoli vinti? La cifra tecnica della Roma è tutta negli infortunati dell'altra sera, c'era solo Lukaku. Così è difficile".