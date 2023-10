Vieri: "Totti? A Roma è stato da Dio, ma poi lo hanno fatto smettere di giocare"

THE BSMT - L'ex attaccante Christian Vieri ha rilasciato un'intervista durante il podcast condotto da Gianluca Gazzoli e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulle bandiere nel calcio, tra cui Francesco Totti. Le sue dichiarazioni: "Non posso stare in un posto dove qualcun altro decide per me. È un lavoro, in tutti gli sport, lo capiscono tutti tranne che in Italia. Le bandiere? L’hanno sempre presa nel c**o, ci sono rimasti sempre male. Io sono sempre andato dove volevo andare, perché sentivo così. Totti è stato da Dio a Roma, poteva andare di qua o di là, è rimasto sempre lì poi l’hanno fatto smettere di giocare. Inzaghi la stessa cosa. Si tratta sempre di un lavoro, le società quando gli servi sei ok, altrimenti ti mandano via".