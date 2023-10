VIDEO - Mourinho: "Scommesse? Ho parlato con Zalewski ed El Shaarawy, mi fido di loro"

Alla vigilia di Roma-Monza, in programma domani alle 12.30 all'Olimpico e valida per la nona giornata di campionato, José Mourinho ha parlato anche di Zalewski ed El Shaarawy, tirati in ballo nel caso scommesse senza però essere indagati. Oltre al comunicato ufficiale del club giallorosso di due giorni fa, oggi il tecnico si è espresso in conferenza stampa: "Ho parlato con i miei giocatori, con Zalewski abbiamo anche riso perché sono stato il primo a parlare con lui e non sapeva ancora molto bene cosa fosse uscito. Poi ho parlato con tutti e due i ragazzi qua e sono molto felice di averlo fatto. Sono felice e tranquillo. Sono solo un po' triste perché, ad esempio, in Portogallo hanno fatto una prima pagina dicendo che un giocatore di Mourinho fosse coinvolto. Assume una dimensione e quando si arriva alla conclusione che non è vero la dimensione della notizia è sempre inferiore. Penso sia un danno all'immagine dei giocatori se non sono colpevoli. Mi fido di loro, hanno un rapporto con me sufficiente da potermi dire la verità, anche se fosse brutta. Non l'hanno fatto. Mi fido di loro e anche la società si fida. La Roma, che non è di solito una società abituata a fare comunicati ufficiali, ha rilasciato un comunicato su questi due ragazzi perché siamo tutti insieme e siamo tranquilli. Poi sarà una situazione giudiziaria con gli altri, bisogna aspettare e fidarsi della giustizia. Se qualcuno ha sbagliato, quando si sbaglia si paga di solito".