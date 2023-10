VIDEO - Mourinho chiama D'Alessio: "A 8 anni veniva fuori Trigoria per vedere gli allenamenti. Oggi gioca all'Olimpico davanti a 60mila persone: complimenti"

José Mourinho non ha perso l'occasione, col risultato in favore contro il Servette, di regalare un altro debutto a un giovane romanista: ieri è stato il turno di Francesco D'Alessio. Quando stava per fare l'intervista, il tecnico della Roma lo ha chiamato e ha raccontato un aneddoto di quando fece entrare i bambini a Trigoria a settembre: "Durante l'allenamento lui (D'Alessio, ndr) mi racconta che quando aveva 7, 8, 9 anni lui veniva fuori Trigoria per vedere gli allenamenti e nessun allenatore gli aveva mai aperto. Così sono andato ad aprire i cancelli per far entrare i bambini a Trigoria quel giorno. Ora lui è qui, gioca in Europa League, all'Olimpico, davanti a 50-60mila spettatori: complimenti!".