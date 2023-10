VIDEO - Doppietta di Marcos Leonardo nel 4-1 del Santos

Il Santos sta provando a tirarsi fuori dalle zone rosse della classifica e ci è riuscita, per ora, ieri sera battendo il Vasco 4-1 e issandosi al 15° posto, un punto sopra la soglia retrocessione. In gol, nella sfida, anche Marcos Leonardo che prima ha sbloccato la gara su rigore e poi ha raddoppiato con un colpo secco dall'interno dell'area di rigore. Nella ripresa, per l'attaccante brasiliano accostato con insistenza alla Roma, anche un gol annullato.

BIS DE MARCOS LEONARDO ??(2003)!!!

MENINO DA VILA!!!

?️ @SVilabelmiropic.twitter.com/XKorcHPrVE — Football Report (@FootballReprt) October 1, 2023