Sponsor Riyadh, Onorato (assessore allo Sport): "Lasciamo la Roma alle sue scelte"

"La ristrutturazione dello Stadio Flaminio? Da domenica prossima sarà il nostro nuovo obiettivo, stiamo aspettando ancora qualche giorno se Lotito ha intenzione di fare sul serio sul Flaminio, se non sarà così il Comune di Roma assieme al Governo troverà una soluzione. Noi abbiamo inserito il Flaminio tra gli impianti sportivi per ospitare gli Europei di calcio 2032. Vediamo, o la Lazio interviene, o interveniamo noi, o interverremo col Governo". Così Alessandro Onorato, assessore capitolino allo Sport, a margine della conferenza di riapertura del PalaTiziano, impianto che quest'anno ospiterà la Roma Volley Club (femminile) e la Luiss Basket (maschile). "Se mi aspetto una risposta in tempi brevi da Lotito? Non diamo scadenze né obblighiamo nessuno, ma è importante che la cittadinanza sappia che questa amministrazione come ha dato la massima attenzione alla Roma per l'intervento dello stadio a Pietralata, allo stesso modo ha garantito in tutte le salse al presidente Lotito e alla Lazio la massima disponibilità nel concedergli questo impianto così bello, in un quadrante importante tra i più connessi di Roma".

Onorato non commenta la polemica nata in seguito alla presentazione dello sponsor Riyadh Season sulla maglia della Roma: "Noi siamo impegnati a riaprire impianti sportivi, lasciamo la Roma alle sue scelte".