Smeets (ex agente Lukaku): "I tifosi dell'Inter contro Romelu? Lui segna quasi sempre quando viene fischiato..."

SPORZA.BE - Peter Smeets, ex agente di Romelu Lukaku, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale belga e si è soffermato su Inter-Roma, in programma oggi alle ore 18. Tra i vari temi trattati ha parlato del rapporto di Big Rom con le contestazioni, soffermandosi sull'accoglienza che i tifosi nerazzurri riserveranno al centravanti giallorosso. Ecco le sue parole: "Cosa pensi che abbia toccato di più Romelu come persona? Quando i suoi connazionali lo fischiavano o quando lo faceva l'avversario? Davvero, Romelu ne ha passate tante... Non perderà il sonno per i fischi che lo attendono. Inoltre, Romelu risponde quasi sempre con i gol. Vedremo stasera".

