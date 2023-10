Siviglia: esonerato Mendilibar

La finale di Europa League di appena 4 mesi fa è già lontana per la Roma e ancor più per il Siviglia. Le voci di un possibile esonero di Mourinho che negli ultimi giorni si sono lette sui giornali, sono diventate cronaca in Spagna dove il Siviglia ha esonerato stasera il tecnico Mendilibar. Decisivo per le sorti dell'allenatore il 2-2 col Vallecano che ha portato a 8 i punti guadagnati in 8 giornate che valgano appena il 14° posto in Liga.

ℹ️ José Luis Mendilibar deja de ser entrenador del #SevillaFC. Gracias por todo, José Luis.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 8, 2023