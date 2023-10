LIVE - Caso scommesse: concluso l'interrogatorio di Zaniolo dopo tre ore di audizione

Nella giornata odierna Nicolò Zaniolo sarà ascoltato dalla pm Manuela Pedrotta nella Procura di Torino sulla vicenda scommesse. L'ex calciatore della Roma, attualmente in forza all'Aston Villa, è indagato per esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa. Ecco gli aggiornamenti in diretta.

17:40 - Zaniolo è uscito dalla Procura di Torino dopo 3 ore di audizione con la PM Manuela Pedrotta.

14:42 - Nicolò Zaniolo è appena arrivato in Procura a Torino e ora sarà ascoltato dalla pm Pedrotta.

12:15 - È atteso per il pomeriggio l'arrivo al Palazzo di Giustizia di Torino di Nicolò Zaniolo. L'ex Roma, oggi in forza all'Aston Villa, verrà ascoltato della pubblica ministero Manuela Pedrotta nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse sulle piattaforme illegali.

Zaniolo è indagato insieme al centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli e a quello del Newcastle, ex Milan, Sandro Tonali, che sono già stati sentiti dai magistrati torinesi, per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. L'attaccante ha già ammesso di aver scommesso sulle piattaforme non autorizzate, negando però, a differenza di Fagioli e Tonali, di aver puntato soldi sul calcio, limitandosi a giocare a blackjack e poker, non sapendo che i circuiti che stava utilizzando fossero illegali. Gli inquirenti cercheranno di avere risposte anche sul materiale ritrovato sui dispositivi, tablet e smartphone, sequestrati a Zaniolo, due settimane fa a Coverciano, durante il ritiro della nazionale.