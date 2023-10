Dopo la conferma della FIGC, ora è arrivata l'ufficialità anche da parte del Newcastle: Sandro Tonali, dopo il caso scommesse, è stato squalificato per 10 mesi, fino al 27 agosto 2024. L'ex centrocampista del Milan salterà dunque l'eventuale europeo con la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti.





Newcastle United can confirm midfielder Sandro Tonali has been banned from competitive football for ten months, as effective from Friday 27 October.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 28, 2023