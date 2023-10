Scommesse, Spalletti: "Notte di sofferenza e dispiacere. Necessario educare questi ragazzi"

"E' giusto cercare di aiutarli a difendersi, poi c'è la giustizia farà il suo corso: ma se sono state fatte delle cose irregolari è giusto pagare". Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti sul caso scommesse che ha coinvolto i due azzurri Tonali e Zaniolo. "Dobbiamo parlare del rischio di cadere in queste tentazioni - ha aggiunto il tecnico ai microfoni di Sky -, parlare a questi giovani che ci sono queste insidie".

(ansa)

In merito allo scandalo scommesse uscito nelle ultime ore ha parlato per Rai Sport il ct della Nazionale Luciano Spalletti. Queste le sue parole: "È stata una notte di sofferenza e dispiacere. Necessario educare questi ragazzi per evitare che cadano in tentazione perdendo valori".