Santon: "L'Inter si è sentita presa in giro da Lukaku. I fischi per lui saranno tanti"

RADIO SERIE A - L'ex difensore della Roma Davide Santon, ritiratosi nel 2022 dopo la fine del suo contratto con i giallorossi, ha parlato oggi all'emittente radiofonica ufficiale della Serie A. Il classe 1991 ha commentato l'addio di Lukaku all'Inter e la possibile reazione dei tifosi nerazzurri al suo ritorno a Milano per la sfida del 29 ottobre: "I fischi per lui saranno tanti, mi sa. Conosco bene i tifosi dell’Inter ma non so bene come è stata gestita la cosa. Di sicuro l'Inter si è sentita presa in giro ed è normale quando si parla di un giocatore importante come lo era Lukaku. Senza di lui, l'Inter ha perso tanto".