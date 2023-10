Rosella Sensi: "Contentissima di avere Mourinho alla Roma, è il numero uno"

RADIO KISS KISS - Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è intervenuta all'emittente radiofonica durante la trasmissione 'Radio Goal' e tra i vari temi trattati si è soffermata su José Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono contentissima di José Mourinho, di quello che ha fatto in passato e di quello che potrà fare in futuro. Naturalmente noi tifosi vorremmo sempre vincere, ma il portoghese è un numero uno. Di conseguenza non posso non apprezzarlo e tifare per lui".